Coronavirus, Santa Maria a Monte di Tutti dona i gettoni di presenza 2019 e 2020

“Doneremo tutti i gettoni di presenza dei consigli del 2019 e 2020”. Questo l’annuncio della lista di opposizione ‘Santa Maria a Monte di Tutti’, rappresentata nel consiglio comunale da Sergio Coppola, capogruppo, Manola Diomelli e Francesco Petri.

“Crediamo che sia il momento delle scelte concrete e degli atti di fronte all’emergenza. Per stare al fianco di chi sta combattendo questa difficilissima guerra, con il pensiero ai tanti medici, infermieri e soccorritori che si stanno facendo in quattro per salvare vite – dice il capogruppo Sergio Coppola. – Proprio per questo abbiamo deciso come consiglieri comunali di opposizione, anche per svolgere fino in fondo il nostro ruolo istituzionale, di devolvere i nostri gettoni alla Protezione Civile, che di certo in questo momento ha bisogno di ogni risorsa”.

Lista civica Santa Maria a Monte di Tutti

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte