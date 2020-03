Coronavirus, si ribella durante i controlli denunciato dalla Polizia Municipale

Continuano i controlli della Polizia Municipale sul rispetto delle disposizioni del DPCM in relazione alle misura di contenimento del Covid-19. Ieri le pattuglie hanno eseguito accertamenti su 86 veicoli e 85 persone a piedi e per una di quest’ultime è scattata la sanzione (fino a un massimo di 3.000 euro) prevista dal nuovo DPCM oltre alla denuncia per aggressione. Si tratta di un uomo fermato da una pattuglia del Reparto Antidegrado in zona Stazione. Gli agenti gli hanno chiesto i motivi della sua presenza in strada e, dopo un iniziale comportamento collaborativo, l’uomo si è scagliato contro la pattuglia. Bloccato dagli agenti, ha poi dichiarato di essere un tossicodipendente alla ricerca di sostanze stupefacenti. Ma dagli accertamenti effettuati è risultato un cittadino straniero già noto alle forze dell’ordine. In accordo con il pubblico ministero di turno, l’uomo è stato denunciato per l'aggressione agli agenti e per violazioni della normativa sull’immigrazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

