Corsi nascita, l'Asl Toscana Centro cerca immobile a Borgo San Lorenzo

È pubblicato sul sito dell’Azienda l’Avviso d’interesse per la ricerca di un immobile da parte dell’Ausl Toscana centro nel Comune di Borgo San Lorenzo da condurre in locazione passiva e da destinare allo svolgimento dei corsi di accompagnamento alla nascita. L’immobile che l’Azienda sta cercando o anche una porzione di immobile, deve essere situato in una zona dotata di buona viabilità e raggiungibilità che consenta un adeguato accesso al pubblico e deve essere collocato preferibilmente al piano terra, o a piani superiori a condizione che ne sia garantita la completa accessibilità. I proprietari di immobili che intendano partecipare alla procedura possono trovare le ulteriori caratteristiche dell’immobile, le modalità di presentazione della proposta e tutta la modulistica allegata sul sito uslcentro.toscana.it seguendo il percorso dalla Home Page/Albopretorio/Delibera del direttore generale o cliccando qui. L’Avviso ha scadenza il 30 aprile 2020.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

