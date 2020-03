Corsi online gratuiti dell'Accademia Musicale Alta Valdera

L’Accademia Musicale Alta Valdera in accordo con il Comune di Peccioli e con la Fondazione Peccioliper in questo momento molto difficile ha deciso di rendersi utile a livello didattico attivando per i suoi utenti lezioni on line gratuite realizzate dagli stessi insegnanti.

Tutto questo sarà non solo un contributo didattico ma potrà diventare un modo per essere vicini a tutti i nostri allievi.

Questa necessità è per l’Accademia uno stimolo verso il futuro, manterremo la possibilità di far fruire la nostra didattica on line, così facendo saremo in grado di essere più presenti nel territorio e di andare incontro anche alle esigenze dei nostri allievi.

Inoltre l’Accademia Musicale Alta Valdera aumenterà attraverso i suoi canali multimediali la produzione di materiale didattico, come strumento per consolidare e far conoscere i quindici anni di attività didattica nell’alta valdera e non solo, citiamo le due produzioni della stessa Accademia che hanno trovato un grandissimo successo in tutta Italia: il cartone animato “Il Castello delle Note” (disponibile su Youtube) e il libro dal quale è tratta la storia.

Simone Valeri, direttore dell’Accademia Musicale Alta Valdera, sostiene con convinzione “che la musica e la cultura ci potranno aiutare a superare questo periodo. Fin dall’inizio della sua storia l’Accademia ha sempre accettato sfide e oggi lo fa con lo stesso entusiasmo”.

Per info: accademiamusicaleav@fondarte.peccioli.net, 338 2963108

Fonte: Comune di Peccioli

