Covid-19, online i corsi gratuiti Made in Empoli per gli empolesi

È davvero ampia e continua a crescere l’offerta di contenuti gratuiti e autoprodotti volontariamente dal mondo culturale empolese, messi a disposizione su varie piattaforme web, rivolti ai cittadini costretti a casa dalle disposizione governative per il contenimento del contagio da Covid-19.

Musei, biblioteca, teatro, musica, concerti, lezioni, corsi, sfide web, fitness, psicologia. C’è di tutto e, come detto, i temi continueranno a crescere.

Le istituzioni culturali di Empoli e l’associazionismo hanno risposto alla chiamata dell’amministrazione comunale e del sindaco Brenda Barnini e hanno riversato sui propri siti, su youtube, su facebook e instagram, vari video. Protagonisti esperti, artisti, appassionati. Gli empolesi per gli empolesi, e non solo.

Dunque l’elenco è davvero ampio e spazia in tante discipline.

PILLOLE DI CULTURA

Scopri le bellezze e l'arte della nostra città con Empoli Musei https://bit.ly/2wxisKV (Youtube della Città di Empoli);

e instagram.com/empolimusei

MUSICA PER TUTTI

Musicisti virali e tanti concerti a cura del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni https://bit.ly/2QPzxXd

Impara anche tu a suonare con il CAM https://bit.ly/2QPkWeg

ANGOLO LETTURE E RACCONTI

Biblioteca Comunale ‘Renato Fucini’ https://bit.ly/39koufa

Biblioteca digitale per tutti - prestito gratuito https://bit.ly/2QOF68l

Giallo Mare Minimal Teatro: Una Storia per Te https://bit.ly/3bvBAYp

"Ad alta voce " - audiolibri a cura di Raiplay https://bit.ly/33O4z7b

LABORATORI PER ADULTI

Impara tante attività con l'associazione culturale Il Ponte https://bit.ly/3dHTZmO

Torneo di scacchi on line dell’associazione Empoli Scacchi http://www.empoliscacchi.it/

HOME FITNESS

Resta in forma con la Uisp Empoli https://bit.ly/2UDWcqC

ESSERE GENITORI

In arrivo… Nascere e crescere in salute ai tempi del Covid-19 https://www.facebook.com/nascere.crescere.salute/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli