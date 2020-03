Crisi Covid19, al via la distribuzione del kit con le mascherine alle famiglie di Pontedera

Da oggi a domenica saranno consegnati i kit con le 5 mascherine a tutte le famiglie di Pontedera. Sono circa 75 mila le mascherine che verranno consegnate in tre giorni, fino a domenica prossima. Nei giorni scorsi il sindaco ha spiegato le modalità di questa importante iniziativa che è stata finanziata da Ecofor Service: tutte le famiglie riceveranno a domicilio il kit. La consegna sarà effettuata da personale volontario e del Comune perfettamente riconoscibile con tesserino e pettorina arancione. Tutto è completamente gratuito e nulla è dovuto dai cittadini. Il Comune invita i cittadini ad attendere con calma la consegna e di evitare ogni tipo di corsa: nei condomini: non ci siano corse a fondo scala o assembramenti.

“Abbiamo già preso accordo con gli amministratori dei condomini più grandi – ha detto l'assessore al sociale Sonia Luca – e la consegna avverrà con il massimo rispetto delle norme di distanziamento che dobbiamo rispettare in questi giorni. Invito tutti a rimanere a casa ed attendere.. Voglio peraltro cogliere questa occasione per ringraziare proprio gli amministratori di condominio per la grande disponibilità e sensibilità dimostrata e ovviamente anche tutto il personale volontario impegnato nelle operazioni di consegna”.

Gli operatori suoneranno al campanello e, anche se non avranno risposta, lasceranno comunque il kit nella cassetta della posta. Nei condomini gestiti dagli amministratori Cammilli, Diomelli, Cecchi Tassisto, Fantozzi, Ramadan, Parziale, Spina, Volpi saranno gli stessi amministratori ad occuparsi della consegna.

Il Comune ricorda anche ai cittadini che le mascherine non sono un lasciapassare per uscire ma vanno usate quando si è costretti ad uscire per le necessità previste dalle norme di questa emergenza.

Per eventuali segnalazioni e informazioni valgono sempre i riferimenti telefonici del Comune (0587.299145 dalle 9.00 alle 13.00) ma invitiamo i cittadini a utilizzare questi numeri solo a partire da lunedì, in caso di mancata consegna del kit.

Per ogni ulteriore informazione è possibile visitare il link https://www.comune.pontedera.pi.it/consegna-delle-mascherine-tnt-alle-famiglie-di-pontedera-tutto-quel-che-ce-da-sapere/

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa

