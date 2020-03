"Ho il Coronavirus e vi contagio": 17enne arrestato dopo un furto

"Ho il Coronavirus, vi contagio tutti". Queste le parole di un 17enne a Firenze, fermato dalla polizia dopo aver messo a segno un colpo in un negozio del centro storico. Il ragazzo è stato arrestato.

Alle 2 di oggi, venerdì 27 marzo, la polizia lo ha trovato in bici in via dei Leoni. Quando ha visto gli agenti, il giovane ha aumentato l'andatura ed è andato verso via Perlagio e poi di nuovo in via dei Leoni, dove le volanti gli hanno tagliato la fuga. Il 17enne ha minacciato di contagiare gli agenti dicendo di avere il Covid-19, cercando di farli desistere da avvicinarsi a lui.

Il giovane è stato trovato in possesso di due buste con all’interno il bottino del furto compiuto poco prima in un negozio di kebab sotto l’arco di San Pierino: una serie di fatture intestate all’attività commerciale, lame per trinciare la carne, cavatappi, apribottiglie e una somma di denaro in contanti di oltre 1.600 euro, il tutto riconsegnato al legittimo proprietario.

Sul posto gli agenti hanno constatato che il ragazzo aveva infranto il vetro della porta di ingresso con un mattone per poi razziare il locale. Il 17enne, già noto alle forze dell'ordine, è finito in manette con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

