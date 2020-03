Il festival di antropologia del contemporaneo Pistoia - Dialoghi sull'uomo aderisce alla campagna #iorestoacasa, nella convinzione che la convivenza civile passi anche attraverso la scelta di un isolamento responsabile per sé, per i propri cari e per tutta la società a cui apparteniamo.

Convivere infatti significa che tutti ci prendiamo cura di tutti.

In questi giorni i Dialoghi pubblicano sui canali social e sul loro canale Youtube brevi riflessioni per condividere i dubbi, le paure e soprattutto idee per superare le difficoltà assieme:

#iorestoacasa con i Dialoghi

Marco Aime, antropologo e consulente al programma del festival: NOI/ALTRI di fronte al virus

https://www.youtube.com/watch?v=otIIIJT0JLE

Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta: Adolescenti e nonni al tempo del virus

https://www.youtube.com/watch?v=A9NfXSsJU_A

Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicoanalista: Convivere al tempo del Coronavirus

https://www.youtube.com/watch?v=PuM8gzk932c

Adriano Favole, antropologo e consulente al programma del festival: Emergenze o sospensioni?

https://www.youtube.com/watch?v=f9LTwVjQ0go

Guido Barbujani, genetista: Virus e vaccini

https://www.facebook.com/festivaldialoghisulluomo/videos/220953089286533/

Manuela Trinci, psicoterapeuta infantile e curatrice del programma per bambini dei Dialoghi sull'uomo: Cari genitori

https://www.facebook.com/festivaldialoghisulluomo/videos/507769176840223/

