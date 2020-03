Donazioni per emergenza Coronavirus a Montopoli, ecco il conto corrente

È stato attivato il conto corrente del Comune di Montopoli in Val d’Arno dedicato all’emergenza Covid-19. La raccolta fondi sarà, ovviamente, finalizzata agli acquisti ed al sostegno delle attività necessarie da porre in essere e volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione.

Le coordinate bancarie del conto sono le seguenti: Iban, IT32E0623071080000040297839, intestataria la Tesoreria Comunale (Crédit Agricole Italia SpA), con causale “Donazione emergenza Covid-19 Comune di Montopoli in Val D’Arno”. La prima donazione arrivata sul conto è stata fatta dall’Associazione Teranga presieduta da Abdul Penn. «Ringraziamo di cuore per il contributo – dice il sindaco Giovanni Capecchi – ogni risorsa su questo conto verrà utilizzata per il contenimento e la prevenzione».

Si ricorda che il decreto cosiddetto “Cura Italia” ha previsto, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro e finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto al contagio, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

