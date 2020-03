Emergenza Coronavirus, supporto psicologico per il personale sanitario e per tutti i cittadini

Al via iniziative di supporto psicologico per cittadini e personale sanitario, nella fase di massima emergenza del Coronavirus.

Supporto ai cittadini – Sono state attivate due linee telefoniche, uno da parte della Regione Toscana - numero verde 800.909685 - e una su cellulare - 331 6826935 - dall'Ordine Degli Psicologi Regione Toscana, anche questa in collaborazione con la Regione Toscana ed altri partner, entrambe valide in tutto il territorio regionale.

Il numero verde 800.909685 è erogato da psicologi professionisti altamente preparati ed è effettuato da volontari appartenenti a diverse Associazioni (Anpas, Cisom, Croce Rossa, Misericordie, Phantasia e Psicologi per i Popoli). Il servizio è svolto dalle 9 alle 19, tutti i giorni, ed offre assistenza a persone in quarantena, sottoposte a sorveglianza attiva, in isolamento preventivo, alle persone fragili e a chi necessita di un supporto psicologico legato alle criticità emerse a causa del Covid19.

Il numero 331 6826935, attivato dall'Ordine Degli Psicologi Regione Toscana, è in funzione dalle 9 alle 19 e conta su una squadra di professionisti volontari: chi chiama viene messo in comunicazione con lo psicologo della zona di residenza. Anche a Pistoia ci sono specialisti con i quali i cittadini possono interagire direttamente e in modo gratuito.

Supporto al personale sanitario – Un terzo servizio rivolto invece specificamente al personale sanitario che opera in tutti i presidi ospedalieri è stato attivato dalla Psicologia Clinica dell'Ausl Toscana Centro. L’obiettivo è favorire la decompressione emotiva, in particolar modo in quei soggetti che lavorano in prima linea nella cura dei pazienti con COVID-19.

A Pistoia il servizio di Psicologia Clinica è attivo all'Ospedale San Jacopo: il personale sanitario (medici, infermieri, OS) può chiamare il numero 0573 351514 o direttamente le dottoresse Cristiana Barni 347 6563775 e Donatella Pianeti 335 7790515, che lo coordinano.

Fonte: Ufficio Stampa Società della Salute Pistoiese

