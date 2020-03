Esperti spiegano i Dl in aiuto alle imprese, formazione gratuita di Bni Cuoio

Lunedì 30 marzo, alle ore 15.00, BNI CUOIO organizzerà un momento di formazione gratuita per gli imprenditori della zona, per spiegare tutti i dettagli dei recenti decreti ministeriali mirati ad affrontare l'emergenza del virus. I professionisti di BNI Cuoio relazioneranno sugli interventi e risponderanno a tutte le domande che saranno poste dagli ospiti.

Nel dettaglio, saranno presenti:

- la consulente per il lavoro Annalisa Pellegrini, dello Studio Pellegrini-Sgherri

- il commercialista Simone Lepori, dello Studio Lepori

- la consulente di finanza agevolata Valeria Giusti, dello Studio Giusti

L'evento è virtuale e sarà possibile partecipare da casa, con il proprio computer, tablet o smartphone. Per partecipare basterà registrarsi preventivamente all'incontro, inviando un'email a frezza@bni-italia.it entro le ore 13.00 di lunedì 30 marzo.

Oltre a registrarsi, è possibile anche inviare preventivamente le domande ai professionisti, per ottenere durante l'incontro delle risposte più precise e complete.

Tutti i dettagli sull'iniziativa sulla pagina facebook di BNI Cuoio https://www.facebook.com/bnifucecchio/

Fonte: Bni Cuoio

