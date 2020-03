Getta il gatto dalla finestra dopo la lite su chi lo deve accudire, denunciata

La polizia ha denunciato in stato di libertà una cinese residente a Pistoia per il reato di maltrattamenti di animali nei confronti di un gatto appena nato.

La volante era giunta nell'abitazione dove vive la famiglia su segnalazione da parte della sala operativa. C'era una accesa discussione su chi avesse dovuto accudire il gattino di 5 mesi, alla quale hanno partecipato anche i genitori reagendo in modo sconsiderato. La sorella maggiore, scossa dalla situazione e in preda all'ira, ha afferrato il gatto lanciandolo dalla finestra. Il micio dopo la caduta si è dileguato.

Gli agenti assieme alla ragazza, subito pentitasi del gesto, si sono messi a cercare il felino nelle immediate vicinanze, senza successo. Anche allargando il raggio d'azione, il gatto risultava scomparso. Dopo un’ora, finalmente, l'animale è stato trovato e affidato alle cure del veterinario. Aveva riportato la rottura dei dentini incisivi superiori e lievi epistasi al naso. Delle ferite importanti per un gattino appena nato ma non così gravi da non potergli far fare ritorno a casa.

Tutte le notizie di Pistoia