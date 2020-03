Giovanni Andreani compie 100 anni, Livorno ringrazia l'uomo che ricostruì la raffineria Stanic

Un grande abbraccio e un augurio speciale a Giovanni Andreani che domenica 29 marzo compie 100 anni. In questo triste momento, Livorno rivolge al nuovo centenario gli auguri più sinceri per questo importante traguardo.

Livornese doc Giovanni Andreani è un nonno in gamba che racconta personalmente della propria vita. Secondo di 5 fratelli. Ha trascorso la prima giovinezza all’Isola d’Elba fino alla frequenza del Liceo “Niccolini” a Livorno. Durante la guerra è stato uno dei pochi superstiti del siluramento del Piroscafo “Conte Rosso”, ha poi combattuto in Africa Orientale con il 132° Rgt. Cor. “ARIETE” M.O.V.M. rimanendo gravemente ferito in combattimento; Medaglia d’Argento al Valor Militare, Croce di Guerra e invalidità di guerra permanente per le gravi ferite riportate.

Nel primo dopoguerra da neo-ingegnere ha insegnato al’ITI, nel ’48 si è sposato e ha avuto due figli, negli anni ’50 è entrato alla STANIC dove ha attivamente partecipato alla ricostruzione e all'ammodernamento della raffineria distrutta dai bombardamenti. È stato Presidente della Sez. Prov. Dell’Ass. Naz. Combattenti e Reduci e della Fed. Prov. Del Nastro Azzurro ed è stato insignito della Carica di Cavaliere Ufficiale della Repubblica.

Giovanni Andreani purtroppo non potrà festeggiare con la figlia Adriana i due nipoti Nicola e Daniela e i cinque pronipoti, tutti residenti in Canada, impossibilitati a venire a causa del coronavirus (Internet aiuterà) e nemmeno con la sorella Lucia e gli amici di famiglia ma solo a casa col figlio Nello.

"In pensione - come lui stesso afferma - ho riscoperto Livorno, le sue bellezze, le sue botteghe, la sua quotidianità"

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

