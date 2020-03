Il Dramma Popolare non si ferma, in streaming il Pianto della Madonna

In occasione della prossima Pasqua, Il Dramma Popolare di San Miniato continua le proprie iniziative, dopo quella del Dantedì trasmessa, mercoledì 25 Marzo, in diretta streaming con notevoli visualizzazioni e ascolti. Ormai da vari anni il Dramma promuove un Concerto o una Sacra rappresentazione nel Duomo di San Miniato per la festività della Resurrezione. Avevamo in programma lo “Stabat Mater” di Pergolesi, questa volta da proporre nella Chiesa della Trasfigurazione a San Miniato Basso. Il distanziamento reso necessario, per Disposizioni Ministeriali, a tutela della salute e della vita, non ci impedisce tuttavia di superare l’impossibilità di trovarci insieme, poiché lo faremo ancora utilizzando il web e modificando una parte del Programma.

Vi invitiamo, per questo, a partecipare e a seguirci su facebook al link www.facebook.com/atuttolive il 3 Aprile prossimo alle ore 19. Poiché lo Stabat Mater si ispira alla Lauda Medievale “Il Pianto della Madonna” di Iacopone da Todi, sarà questo testo a essere recitato dall’attore conosciutissimo Andrea Giuntini, dopo l’introduzione del Presidente Marzio Gabbanini e l’intervento del Vescovo Andrea Migliavacca. L’incontro terminerà con l’ascolto dell’Ave Maria di Bach-Gounod.

Crediamo, in questo modo, che il Dramma Popolare, fedele alla sua ispirazione cristiana, possa dare un messaggio di speranza per uscire da una condizione di indicibile difficoltà. Vi aspettiamo dunque numerosi!

Fonte: Fondazione Istituto Dramma Popolare

