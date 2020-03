Mascherine agli over65, parte la distribuzione a Dicomano

Una mascherina per ogni anziano over 65 residente a Dicomano. La distribuzione parte oggi, tramite consegna porta a porta a cura di volontari Caritas. Le mascherine ('tessuto non tessuto' medicale) sono state autoprodotte grazie all'acquisto del materiale da parte del Comitato del Carnevale di Dicomano e dalla ditta Bigalli Libero e al lavoro di alcune pelletterie della zona.

“Consegneremo, magari in 2/3 giorni, a tutte le persone sopra i 65 anni e in base a segnalazioni a persone con particolari patologie”, afferma il sindaco Stefano Passiatore. Che ai cittadini spiega: “Come abbiamo già precisato, sono mascherine autoprodotte e non sono quindi dei dispositivi medici approvati, per cui, se avete altri prodotti, usate quelli. Se invece, come molte persone, non avete altro, usatela quando siete vicino agli altri perché sicuramente farà il suo lavoro”.

La produzione si è intensificata negli ultimi giorni, con l'impegno e la generosità di più soggetti: “Ringrazio di cuore il Comitato Carnevale e la ditta Bigalli per la generosa donazione e il contributo dato, ringrazio inoltre i titolari e dipendenti delle pelletterie che abbiamo coinvolto, Ennepi e Anna Pelletterie, e chi ci ha donato materiale. Ai volontari Caritas tutta la mia gratitudine”, sottolinea il primo cittadino dicomanse.

La consegna a domicilio richiederà più giorni. Chi non fosse stato raggiunto può contattare il Comune di Dicomano e scrivere a info@comune.dicomano.fi.it, indicando nome e cognome e motivo della richiesta.

Il Comune raccomanda di lavare e igienizzare le mascherine dopo averle indossate più volte (lavaggio a 30° con un igienizzante) .

Fonte: Comune di Dicomano

Tutte le notizie di Dicomano