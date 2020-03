Mascherine protettive, donazione importante a Empoli e Cerreto Guidi da un cittadino

Un’altra donazione di mascherine protettive. Stavolta è doppia e arriva da un privato cittadino. Lui si chiama Stefano Berlincioni, empolese che vive a Cerreto Guidi. E poprio ai due Comuni e alla loro popolazione ha voluto donare i dispositivi protettivi così importanti e preziosi in questo periodo per cercare di evitare il contagio da Covid19. In Municipio a Empoli questa mattina, venerdì 27 marzo, ha portato 2.100 mascherine. Si tratta di pezzi prodotto dal Retificio Nassi di Empoli, già oggetto di una differente donazione al Comune empolese. Saranno messe in distribuzione insieme alle altre, da parte delle associazioni di volontariato, nei pressi dei supermercati, degli uffici postali e delle farmacie cittadini e delle frazioni.

A Cerreto Guidi invece son arrivate 2.500 mascherine sempre da Berlincioni che sono state prodotte dal Sacchettificio Toscano (1500) e ancora dal Retificio Nassi (1000). Stefano è un empolese-cerretese che ama le sue città di origine e di residenza e ha voluto aiutarle in questo momento difficile. Un enorme ringraziamento da entrambe le amministrazione comunali.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

