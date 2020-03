Multe, notifiche, pagamenti e ricorsi: ecco le novità

Il Decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020 e una circolare del Ministero dell’Interno del 13 marzo 2020 hanno introdotto procedure straordinarie e temporanee connesse alle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada. Tra queste l’allineamento del tempo in cui usufruire dello sconto del 30% e la sospensione dei termini per ricorsi e attività difensive. Ecco le principali novità.

MULTE: NOTIFICA, PAGAMENTI E RICORSI

La circolare del Ministero dell’Interno ha sospeso dal 10 marzo al 3 aprile (salvo proroga) sull’intero territorio nazionale i termini di notifica ai processi verbali al Codice della Strada, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensive e per la presentazione di ricorsi. I tempi delle procedure ripartiranno alla scadenza della sospensione.

Per ulteriori informazioni: http://www.poliziamunicipale.comune.fi.it/export/sites/poliziamunicipale/materiali/Sedi_e_contatti_per_coronavirus_10_marzo_20.pdf

Cambiano le modalità di notifica

Per quanto riguarda le sanzioni per cui la notifica è già in itinere, per assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, sulla base del Decreto Cura Italia fino al 30 giugno 2020 la notifica dei verbali a domicilio è così organizzata: gli operatori postali procedono alla consegna della ‘busta verde’ mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro ma senza raccoglierne la firma, con successiva immissione della busta nella cassetta della corrispondenza (dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro). La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito

Pagamento verbali

Si ricorda che per il pagamento dei verbali sono disponibili il pagamento on line direttamente sul sito della Polizia Municipale oppure quello tramite bonifico bancario. Per info www.poliziamunicipale.comune.fi.it/come_fare/multa.html

Pagamento in misura ridotta del 30%

L’articolo 202 del Codice della Strada prevede che per le violazioni per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica (salvo eccezioni). Tuttavia, vista l’emergenza Coronavirus, l’art. 108 comma 2 del Decreto Cura-Italia ha disposto che dal 17 marzo al 31 maggio 2020 lo sconto sulla sanzione pari al 30%, si applica anche se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione. La previsione ha efficacia anche nei confronti di tutti i verbali notificati a far data dal 12 marzo 2020 (e ciò in quanto il termine dei 5 giorni per il pagamento ridotto ha scadenza il 17/03/2020). La misura potrà essere estesa qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

Per info: www.poliziamunicipale.comune.fi.it

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

