Piscina Montespertoli e Mostra del Chianti, ok a investimenti e provvedimenti

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 non impedisce all'amministrazione comunale guidata da Alessio Mugnaini di proseguire con il programma di interventi previsti dagli strumenti di programmazione del Comune di Montespertoli.

Accanto alla gestione dell'emergenza - sul cui fronte la Giunta Mugnaini è attiva in termini di comunicazione, assistenza alla popolazione, elaborazione di misure a sostegno di imprese e famiglie - proseguono le attività su cultura, agricoltura, lavori pubblici.

Nel corso dell'ultima Giunta comunale, in particolare, si è proceduto all'approvazione del disciplinare per la partecipazione delle aziende agricole alla 63esima edizione della Mostra del Chianti, che rappresenta il cuore della storia e dell'identità di Montespertoli e che l'Amministrazione si propone di portare avanti nella definizione degli aspetti organizzativi, in attesa di avere maggiore chiarezza a livello nazionale sull'allentamento eventuale delle misure di contenimento del contagio.

Sul fronte Lavori Pubblici, invece, sono due le novità di rilievo: da una parte l'approvazione del progetto preliminare dell'investimento per mettere a norma la piscina comunale (oltre 130 mila euro per il rifacimento di entrambe le vasche), dall'altra il progetto per la concessione del parco urbano, con un investimento importante (50 mila euro su tre anni) per valorizzarne la gestione e lo sviluppo.

"Abbiamo il dovere di guardare oltre l'emergenza - commenta il sindaco Alessio Mugnaini - per dare speranza ai nostri concittadini. Speriamo per esempio di poter fare la nostra Mostra del Chianti che è l'evento principale per Montespertoli e i montespertolesi e per questo vogliamo farci trovare pronti."

