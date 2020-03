Raccolta fondi del Montaione Calcio per l'ospedale di Empoli

Anche le squadre del calcio Uisp del campionato dell'Empolese Valdelsa si organizzano per rafforzare la solidarietà verso gli ospedali del territorio impegnati con l'emergenza Coronavirus. Come altre realtà del territorio (abbiamo parlato da questa parte dell'Us Balconevisi), il Pittishoes Montaione Calcio ha organizzato una raccolta fondi per sostenere il San Giuseppe di Empoli. Il 50% dell'obiettivo è già stato superato in quanto sono stati raccolti 2.650 euro su un obiettivo di 5.000. Potete donare sulla piattaforma Go Fund Me a questo link.

