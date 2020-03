Rianimazione, Sos Volterra: "Facciamola nostra parte, doniamo"

La vicenda "coronavirus" ha messo in evidenza in modo inequivocabile, come il già sofferente Sistema Sanitario Nazionale pubblico, sia stato e sia, un presidio insostituibile nei confronti di un collasso del “sistema Paese”.

Ora tutti si sono accorti che servono i Reparti di Rianimazione!

L'emergenza in corso ci chiama a riflettere, ma soprattutto ad agire: ciascuno di noi può fare la sua parte, in quanto persone, in quanto Italiani.. E in quanto Volterrani!

A Volterra potrebbe essere già realizzata una struttura di questo genere, unendo le forze di ASL ed Auxilium Vitae, col supporto concreto della Fondazione CRV, che ha già dato la sua disponibilità.

Potrebbero essere utilizzati locali già esistenti e una dotazione tecnica, in parte già pronta. Sicuramente ci sarebbe la possibilità di gestire, senza particolari aggravi, almeno due posti letto di terapia intensiva/rianimazione, che rappresenterebbero una risorsa non solo per Volterra, ma più in generale per la Toscana!

Nell'immediato Volterra potrebbe rappresentare una seconda linea, capace di decomprimere realtà di terapia intensiva già dedicate al Corona virus, accogliendo invece pazienti che continuano ad esistere e per cui necessita un'alta intensità di cura, oltre che divenire una garanzia per la popolazione locale.

Non diciamo solo che serve una Rianimazione, ma che c'è la strada concreta per farla. E non lo diciamo tanto per dire, ma c'è una logica, basata sulle evidenze scientifiche, che rafforza il nostro pensiero e ci spinge a chiedere di cambiare completamente rotta.

Oggi, se accendete la TV, la priorità è diventata "non sovraccaricare" il già provato Sistema Sanitario Nazionale, pensando invece a potenziato in prospettiva. Il nostro obiettivo come Associazione, in collaborazione con il progetto Comunità Sorgente, è quello di raccogliere fondi per la "posa della prima pietra", utilizzando l'opportunità che la stessa ASL Nord-Ovest ha messo a disposizione, ovvero la possibilità di effettuare delle donazioni per beneficenza.

Partirà finalmente anche uno studio di fattibilità, e grazie alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Volterra, questo sogno sarà realizzabile!

A questo punto non ci resta che fare la nostra parte: porre la "prima pietra" per una Rianimazione a Volterra!

Per contribuire alla raccolta fondi, che saranno raccolti su Conto Corrente dedicato aperto presso la Cassa di Risparmio di Volterra, puoi:

− cliccare su questo link: gf.me/u/xr8rk3

− OPPURE cercare su Google “gofundme”, ed una volta trovato il sito web digitare in alto a sinistra, nel riquadro “cerca”, le parole “posa la prima pietra”: ti apparirà la foto della campagna e cliccando su di essa troverai la pagina dedicata!

La donazione potrà avvenire tramite carta di credito o di debito. Ti verrà chiesto di inserire nome, cognome ed indirizzo mail, (che potrai decidere di nascondere, rimanendo anonimo). Dovrai infine inserire Paese, Codice Postale e i dati per il pagamento!

Solo per eventuali necessità tecniche, puoi chiamare Giovanni al 348/7751409

Grazie in anticipo da parte dell'intera Comunità! con un contributo da parte di tutti potremo davvero sperare di aprire una Rianimazione nel nostro ospedale.

Fonte: Sos Volterra

Tutte le notizie di Volterra