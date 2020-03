Spaccia cocaina sul lungarno a Pisa, arrestato

Nella serata di ieri, giovedì 26 marzo, la polizia è intervenuta a Pisa nei pressi di un market in lungarno Pacinotti. Lì erano presenti alcune persone in atteggiamento sospetto, nei paraggi non per l’acquisto di generi alimentari. Un 29enne di origini bengalese ha portato la mano dietro i pantaloni per nascondevi qualcosa. Subito è stato fermato e perquisito: è stato trovato in possesso di un migliaio di euro in contanti e di alcune dosi di cocaina in confezioni termosaldate nelle tasche del giubbino che aveva indosso, nonché di un ulteriore e cospicuo quantitativo di cocaina che aveva pensato di nascondere negli slip. Il giovane è stato arrestato.

