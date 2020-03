Aumento prezzi e scaffali non riforniti: Giunti scrive, Marzi & Fulignati risponde

Aumento dei prezzi e scaffali non riforniti, il sindaco di Capraia e Limite scrive e il supermercato risponde. Alessandro Giunti ha mandato una mail a Marzi & Fulignati dopo le segnalazioni che erano arrivate all'ufficio del primo cittadino limitese durante l'emergenza Coronavirus.

Giunti ha scritto: "Ho ritenuto di scrivere una lettera al titolare dei supermercati Marzi&Fulignati per chiedere alcuni chiarimenti sul punto vendita di Capraia e Limite circa un aumento dei prezzi e scaffali non riforniti di alcuni prodotti. Contestualmente ho anche chiesto, dato il momento di emergenza, una rimodulazione dei prezzi verso il basso di generi alimentari di prima necessità".

Da Marzi & Fulignati è arrivata la risposta, pubblicata dallo stesso Giunti sul suo profilo Facebook: "Il nostro assortimento non ha subito aumenti, anzi ci sono stati dei ribassi. I prezzi sono uguali in tutti i nostri supermercati, a Capraia e Limite così come a Sovigliana, per esempio. Inoltre sottolineiamo che siamo la seconda realtà per vendita online in Toscana attualmente".

Riguardo gli scaffali non riforniti, sempre il supermercato: "Le piattaforme di distribuzione si stanno facendo in quattro in questo momento. Facciamo il possibile per essere sempre riforniti ma in questo momento può darsi che alcuni prodotti non siano sempre disponibili. Riteniamo che le nostre linee merceologiche siano soddisfatte per numero e alternative".

