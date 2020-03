Supporto psicologico durante l'emergenza Covid-19, attivo il numero del Consultorio Giani

In questo delicato momento di emergenza e incertezza che stiamo vivendo, il Consultorio Familiare “Alberto Giani” della Diocesi di San Miniato rimane aperto e vicino a quanti sentono il bisogno di ascolto e supporto psicologico.

Attraverso la propria equipe di professionisti volontari, il Consultorio offre gratuitamente il proprio sostegno a tutti, in modo particolare a chi manifesta stress da isolamento o disagio psicologico, ai genitori in difficoltà nel proprio compito educativo, alle persone che hanno vissuto un lutto e necessitano di vicinanza spirituale e assistenza psicologica.

Un operatore risponderà direttamente al numero 328.1575989 nei seguenti orari:

Martedì: 10.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00

Giovedì: 10.00 – 13.00

Al di fuori di questi orari, sono comunque raggiungibili lasciando un messaggio nella segreteria telefonica o via WhatsApp, sempre al numero 328.1575989 oppure all’indirizzo mail: consultoriofamiliare@diocesisanminiato.it, il richiedente verrà ricontattato quanto prima.

E’ possibile anche, dopo un primo contatto, attivare una modalità di consulenza online, nel rispetto della massima riservatezza.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di San Miniato