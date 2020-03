Con due cani di grossa taglia al seguito, hanno forzato la porta di un edificio e sono entrati. Alcuni passanti li hanno visti e, pensando a un furto, hanno chiamato la polizia.

Il fatto è avvenuto a Pisa nella giornata di ieri, giovedì 26 marzo. Un 30enne, un 42enne e un 45enne - tutti di origini tunisine - sono stati fermati e arrestati in via Roncioni per tentato furto aggravato.

Tutte le notizie di Pisa