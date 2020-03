Un augurio dalla Corea del Sud per Lucca e per il sindaco Tambellini ricoverato per coronavirus

“Sono sicuro che il sindaco e tutti i cittadini di Lucca abbiano tutta la forza necessaria per superare questa difficile sfida”. Così Ahn Byung-yong, sindaco di Uijeongbu, città della Corea del Sud che ha stretto una partnership culturale con Lucca ed un “patto di amicizia”, come ricorda lo stesso sindaco nello speciale videomessaggio inviato alla città e al sindaco, una volta saputo del ricovero in ospedale.

Il video è arrivato questa mattina (venerdì 27 marzo 2020) all’accademia musicale Jam Academy in qualità di ente fondatore del progetto itArte, il progetto di interscambio culturale Lucca - Corea del Sud. Lo ha inviato direttamente il sindaco, che si rivolge direttamente alla nostra città e in particolare al suo primo cittadino, Alessandro Tambellini. Esprime un caloroso abbraccio “virtuale” in cui augura al nostro sindaco e a tutti gli abitanti di Lucca una rapida uscita da questa crisi sanitaria, e sempre nel video offre un’affettuosa sorpresa finale.

Nel maggio 2019 la città di Uijeongbu ha ospitato il Sindaco Tambellini ed il suo staff per la firma del patto di amicizia tra le due città, in vista di un futuro gemellaggio. L’interscambio promosso da itArte può, anche in questo momento di estrema difficoltà, rappresentare un conforto per farci sentire meno soli e allietarci in questo difficile momento.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Lucca