Vittime del coronavirus, ricordo dell'Unione dei Comuni il 31 marzo

Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio per ricordare le vittime del coronavirus. L’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa aderirà in modo compatto martedì 31 marzo all’iniziativa promossa dal presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Goffarelli (e subito raccolta dal presidente dell’ANCI, Antonio Decaro), in segno di lutto per la terribile pandemia che sta colpendo in modo particolare l’Italia e numerosi paesi del mondo.

Alle ore 12.00 in punto, gli undici Sindaci dell’Unione osserveranno un minuto di silenzio con la fascia tricolore di fronte al loro Municipio, con le bandiere disposte a mezz’asta, invitando i propri concittadini a fare altrettanto: un minuto di raccoglimento, dunque, per rendere omaggio alle vittime dopo tre settimane vissute in piena emergenza.

“Abbiamo ritenuto opportuno – osserva il Presidente dell’Unione dei Comuni, Alessio Falorni – aderire subito a questa iniziativa che è stata promossa dai Comuni bergamaschi, che maggiormente hanno subito gli effetti devastanti di questa epidemia. Un modo per far sentire la nostra vicinanza ai familiari delle vittime, e in modo particolare a quelle dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, a cui è stato negato il conforto di poter assicurare ai loro cari una degna sepoltura. Un abbraccio di tutti noi Sindaci alle famiglie che non solo hanno perduto una persona cara, ma si trovano adesso a condividere il loro dolore nell’isolamento della quarantena o, peggio ancora, della malattia”.

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa