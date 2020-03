Coronavirus, a Cerreto Guidi consegnate le mascherine a tutte le famiglie

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi per offrire una ulteriore precauzione ai cittadini nei momenti di uscita per esigenze necessarie, ha acquistato e consegnato a domicilio due mascherine a famiglia, per un totale di 8000 pezzi. Sono simili a quelle di tipo chirurgico e impediscono la liberazione di secrezioni respiratorie nell’ambiente.

Se c’è un contagio positivo è quello della solidarietà che è scattata spontanea nella comunità di Cerreto Guidi che in questi giorni ha effettuato diverse donazioni di mascherine al Comune.

Un piccolo- grande elenco che parte con la donazione di 1000 mascherine fatta dalla Ditta Paimex e prosegue con Catia Tempesti del Sacchettificio Toscano che ha donato 1000 mascherine e 100 camici consegnati ai medici e al personale della Casa della Salute di Cerreto Guidi.

Un importante contributo è giunto, tramite Renato Picchi, dal Circolo Arci di Cerreto Guidi che ha donato 2000 mascherine, mentre 1000 sono giunte dal Retificio Nassi e ben 2700 da Stefano Berlincioni. Un plauso anche alle atlete della Cerretese Volley per la donazione fatta a vantaggio dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli.

“Ringrazio ciascuno della grande generosità dimostrata- commenta il Sindaco Simona Rossetti-anche questa volta, in un momento tanto difficile, Cerreto Guidi non si è smentita, confermando di essere una comunità solidale e unita.

Ribadisco ancora una volta come le mascherine di cui disponiamo vanno usate esclusivamente per gli spostamenti necessari come lavoro, motivi di salute e acquisto, una volta a settimana, di beni essenziali. I nostri comportamenti- conclude il Sindaco- sono importanti per la tutela della salute di tutti e per sostenere al meglio il lavoro prezioso di chi cura i malati”.

