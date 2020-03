Coronavirus, arrivata l'ambulanza con barella Biocontenitiva all'Associazione Misericordie Pisane

È arrivata oggi, sabato 28 marzo 2020, all'Associazione Misericordie Pisane, l'ambulanza con barella Biocontenitiva per il trasferimento dei pazienti affetti da Coronavirus.

Ad annunciarlo è la stessa Associazione tramite facebook: "Da oggi il nostro coordinamento è fornito di un’ambulanza h24 con barella Biocontenitiva ed altre particolari attrezzature, che sarà utilizzata per trasferire tra le varie rianimazioni i pazienti Covid-19. L’allestimento e’ stato fatto grazie alle Federazione Misericordie della Toscana!

Le misericordie come sempre sono impegnate per aiutare chi ne ha bisogno, VOI RIMANETE A CASA e rispettare le regole!!"

Tutte le notizie di Pisa