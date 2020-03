Coronavirus, Conte annuncia il fondo di 4,3 miliardi di euro per i comuni

Questa sera, in diretta nazionale, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che verranno stanziati fin da subito 4,3 miliardi di euro ai comuni italiani. Questi rappresentano un anticipo del 66% a valere sul fondo dei comuni. Inoltre, in aggiunta a questo fondo, il governo ha stanziato ulteriori 300 milioni con il solo vincolo, per le amministrazioni, che queste risorse siano utilizzate per far fronte alle difficoltà delle famiglie più bisognose, che non possono permettersi beni di prima necessità come fare la spesa.

