Coronavirus, Forza e Cuore: altri 400mila euro alle Fondazioni

50.000 euro la cifra totale messa fino ad oggi a disposizione della Fondazione Careggi e della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus nella lotta al Covid-19

Dopo la prima donazione di 250.000 euro immediatamente successiva al lancio della campagna Forza e Cuore del 17 marzo, la Fiorentina ha effettuato oggi un nuovo bonifico di 400.000 euro a favore delle due Fondazioni Careggi e Santa Maria Nuova Onlus.

Questa importante cifra è stata raggiunta grazie al contributo di tutti quelli che hanno donato a questa campagna di raccolta fondi di successo istituita dal Presidente Rocco Commisso, da sua moglie Catherine, da suo figlio Giuseppe e da tutta la Famiglia Viola.

“Sono molto felice per quanto siamo riusciti a fare in così poco tempo” ha commentato Rocco Commisso “Abbiamo superato in pochissimi giorni la cifra già molto importante che ci eravamo dati come obiettivo e oggi siamo addirittura arrivati a più di 650.000 euro.

1900 persone, organizzazioni ed aziende, sia dall’Italia che dagli Stati Uniti, hanno voluto dare il loro contributo e hanno voluto fare qualcosa di concreto per aiutare le strutture ospedaliere, i medici e tutti gli operatori sanitari che in questi giorni stanno combattendo contro il Covid-19.

Il tempo è un fattore determinante contro questo invisibile e devastante nemico e abbiamo quindi disposto un immediato nuovo bonifico a favore delle due Fondazioni, in modo che potessero impegnare subito il ricavato delle donazioni per acquistare attrezzature e forniture mediche indispensabili in tempi brevi”.

“Vogliamo ringraziare il Presidente Commisso e la Fiorentina per questa nuova donazione che aiuterà a rispondere all'emergenza nei giorni probabilmente più difficili della pandemia mettendo la nostra struttura nelle condizioni di poter operare con ulteriori macchinari e strumenti oggi preziosi più che mai. Ci auguriamo di poter continuare a contare sul sostegno della Famiglia Viola e di tutti i tifosi che vorranno aiutarci. Il denaro sarà destinato all'acquisto di ventilatori non invasivi, pompe da infusione, letti di terapia intensiva e subintensiva ed ecografi per gli ospedali della rete ospedaliera della azienda sanitaria: Santa Maria Nuova, San Giovanni di Dio, Santa Maria Annunziata e ospedale di Borgo San Lorenzo” così Giancarlo Landini, presidente della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus.

“La Direzione di Careggi – dichiara Rocco Damone Direttore Generare dell’Azienda ospedaliero universitaria fiorentina – ringrazia la famiglia Commisso e ACF Fiorentina per l’importante donazione che consentirà in tempi rapidi di dotare le strutture impegnate nell’assistenza dei pazienti affetti dal virus Covid-19 di alcuni apparecchi radiologici portatili. Questi avanzati strumenti diagnostici – prosegue Damone – consentono di fare esami direttamente al letto del paziente. Questa modalità di esecuzione della prestazione radiodiagnostica è particolarmente utile nei casi positivi al Covid-19 per valutare la condizione dei polmoni aggrediti dal virus. I pazienti non devono più essere trasferiti dalla degenza all’area operativa di radiodiagnostica, superando le difficoltà relative alle misure di protezione necessarie ad impedire la diffusione del virus. Grazie a questa donazione – conclude Damone – pazienti e operatori sono più sicuri e l’efficienza assistenziale migliora sensibilmente con una importante riduzione dei tempi delle procedure diagnostiche”.

La Fiorentina ringrazia tutti coloro che hanno voluto sostenere con le loro donazioni la campagna “FORZA E CUORE”. Ogni donazione è importante, grande o piccola che sia. Ci preme sottolineare che in questo momento difficile riteniamo comunque doveroso continuare ad aiutare gli ospedali di Firenze e per questa ragione vi invitiamo a dare il vostro supporto andando direttamente sul nostro sito (http://it.violachannel.tv) oppure collegandosi al seguente link https://www.gofundme.com/f/sadjn7-forza-e-cuore

