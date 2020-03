Coronavirus, il Comitato Civico 19/23 dona 100 mascherine alla Misericordia di Lari

La mattina di ieri, 27 marzo 2020 Rossana Sordi, presidente del Comitato Civico 19/23, costituito nel comune di Casciana Terme Lari, ha donato alla Misericordia di Lari 100 mascherine chirurgiche che verranno consegnate alle famiglie del territorio che ne sono sprovviste, o non possono acquistarle. Un colpo di “fortuna” di un nostro socio che è riuscito ad acquistarle da una azienda italiana. Un piccolo ma significativo segno di solidarietà e di unione per tutta la nostra comunità.

"Siamo convinti che la solidarietà si possa esprimere in molti modi e che, come nella favola del colibrì che porta nel becco una goccia d’acqua per spegnere l’ incendio, ognuno possa fare la sua parte".