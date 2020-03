Coronavirus, il Comune di Ponsacco consegna il primo stock di mascherine

Consegnato il primo stock di mascherine filtranti donate dal Comune di Ponsacco. Questa mattina la Protezione civile comunale ha provveduto a consegnarle ai volontari di Pubblica Assistenza, Misericordia, al personale sanitario della Casa di Riposo Giampieri, ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale. Lunedì sarà la volta dei medici di base, dei pediatri di Ponsacco e dei volontari dell’associazione Vab.

“Una boccata d’ossigeno per queste realtà che necessariamente devono poter svolgere il loro importantissimo lavoro in sicurezza e maggior tranquillità – commenta la Sindaca Francesca Brogi – “Intanto i nostri artigiani hanno realizzato le prime mascherine chirurgiche e la loro distribuzione inizierà oggi pomeriggio. Sarà sempre la Protezione civile che provvederà a consegnarle a domicilio ai cittadini che ne hanno fatto richiesta. Uno sforzo straordinario messo in campo tra associazioni di volontariato e aziende locali che dimostra la forza della nostra comunità. Un immenso grazie a tutti voi e un incoraggiamento a Ponsacco: uniti ce la faremo!”

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa

