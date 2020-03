Coronavirus, la piscina comunale di Empoli dona 2mila copriscarpe all'ospedale San Giuseppe

Questa mattina circa 2mila paia di copriscarpe e 40 tute monouso sono state donate all'ospedale San Giuseppe di Empoli, dall'amministrazione e dalla piscina comunale. A comunicarlo è l'assessore allo Sport, Fabrizio Biuzzi, tramite un post sul suo profilo facebook: "Stamattina insieme alla Polizia Municipale abbiamo portato un po' di copriscarpe e un po' di tute monouso dalla piscina comunale all'ospedale di Empoli. Un grazie al gestore Aquatempra, in questi periodi difficili è bello cercare di darsi una mano a vicenda".

Infatti, nella serata di ieri, è giunta la notizia che dall'ospedale erano in cerca di copriscarpe. Così l'assessore Biuzzi si è attivato trovando ciò che cercava nella piscina comunale e nella disponibilità della società Aquatempra. Inoltre il Comune sta controllando, in queste ore, se in altre piscine gestite sempre dalla stessa società, possa esserci altro materiale utile al contenimento del Coronavirus da donare al San Giuseppe.

Tutte le notizie di Empoli