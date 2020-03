Coronavirus, l'appello del sindaco Cucini: "State a casa: è il vostro contributo per uscire dall’emergenza!"

“L'Italia, la nostra regione, le nostre comunità stanno vivendo una gravissima emergenza: c’è davvero bisogno del contributo di tutti”. Inizia così il videoappello che Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo e consigliere delegato della città Metropolitana, ha registrato per la web tv Florence TV. La voce di Cucini si unisce così a tutti i sindaci della Città Metropolitana di Firenze, che hanno registrato e lanciato un analogo messaggio, rivolto alla cittadinanza, da veicolare online.

“Stiamo combattendo una specie di guerra contro qualcosa di astratto, un virus, che rappresenta però un rischio concreto per la nostra salute – dice Cucini – che sta mettendo in crisi il sistema sanitario, all’interno del quale tante persone stanno combattendo come in una trincea”.

Il sindaco ricorda poi che si può uscire, ma solo per andare a lavoro, per necessità, motivi di salute, e infine conclude: “Il virus colpisce tutti in modo equo, senza distinzioni, tutti sono a rischio e ognuno di noi, inconsapevolmente, potrebbe averlo contratto e contagiare gli altri. Questa guerra quindi non riguarda solo il personale medico, ma anche noi, che possiamo dare un contributo determinante stando a casa, unica ricetta possibile. Quindi, ancora una volta, l’unica cosa da fare è quella: state a casa”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

