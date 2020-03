Coronavirus, l'appello della Pubblica Assistenza di Limite sull'Arno: "Aiutateci ad acquistare mascherine e Dpi"

I Volontari della Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno in questi giorni sono sempre in prima linea nel garantire i servizi essenziali alla popolazione e nel portare spesa e farmaci a domicilio ai cittadini che non possono acquistarli da soli, oltre ai normali servizi di accompagnamento ed assistenza sociale e sanitaria che svolgono quotidianamente.

Una serie di servizi che i Volontari, con grande spirito di servizio, stanno svolgendo con l'utilizzo dei DPI (Dispositivi Protezione Individuale) necessari a garantire la sicurezza loro e di tutti i cittadini.

Mascherine, guanti, tute e tutti i dispositivi di protezione individuale sono stati acquistati a spese dell'associazione nelle scorse settimane; la Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno, infatti, oltre ad utilizzarli nei propri servizi, fa anche la consegna a domicilio alle famiglie che necessitino di mascherine chirurgiche dove c’è un componente a rischio o in quarantena. Chiunque volesse maggiori informazioni per ricevere i DPI può contattare l'Associazione, esclusivamente via telefono, allo 0571 57532.

Mascherine, guanti e dispositivi di protezione, prodotti di disinfezione tuttavia, sono sempre carenti e in questo periodo ce n'è sempre più bisogno. L'associazione continuerà sempre ad investire sulla sicurezza dei propri volontari e dei cittadini, ma tutto questo è ogni giorno più difficile.

“Vogliamo lanciare un appello a tutta la cittadinanza del Comune di Capraia e Limite: imprenditori, associazioni e cittadini comuni”, è il commento del presidente dell'associazione Stefano Giuntini. “Chiunque voglia aiutarci nell'acquisto dei DPI è il benvenuto nella nostra Associazione e gliene saremo grati. Per superare questo momento difficile, infatti, serve l'aiuto di tutti e i Volontari sono, insieme agli operatori sanitari, le avanguardie di questa battaglia che stiamo combattendo contro il Coronavirus. Basta anche una piccola donazione, un piccolo aiuto verso la nostra Associazione e verso i nostri Volontari. Solo se continueremo a combattere tutti insieme, ne usciremo più forti di prima”.

Chiunque volesse sostenere l'acquisto di DPI per la Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno, può effettuare una donazione sul conto corrente n. 1890 presso UBI Banca Limite – Codice IBAN IT07F 03111 37771 0000 0000 1890

