Coronavirus, le dichiarazioni dal Pd e dai Giovani Democratici Pisa sui contributi regionali per famiglie e studenti

In questa fase di estrema difficoltà, parallelamente alla gestione dell'emergenza sanitaria, stiamo lavorando come Regione a mettere in campo tutti gli strumenti in grado di dare da subito un sostegno concreto, anche economico, alle tante realtà che sono colpite pesantemente da questa situazione: da un lato ci sono senza dubbio i lavoratori e le imprese, in particolar modo quelle piccole e medie, dall'altro le famiglie e gli studenti, a partire da quelli fuori sede. Sappiamo bene che la nostra è una regione in cui la presenza di universitari provenienti da altre regioni è molto forte e vogliamo fare di tutto, insieme alle misure che sicuramente il governo metterà in campo, che questo patrimonio non venga disperso".

Matteo Trapani, capogruppo PD in consiglio comunale a Pisa

Pisa è la città della cultura ed ha una grande vocazione universitaria: tutto ciò ne rappresenta la sua anima. Questo impegno della Regione lo abbiamo chiesto fin da subito e il riscontro positivo non si è fatto tardare. Bisogna fare tutto il possibile per aiutare studenti e famiglie in difficoltà in modo da dare un sostegno concreto anche alla nostra economia che vive di questa attività. In queste settimane a più riprese abbiamo chiesto come Gruppo PD impegni in campo economico e sociale con proposte al Sindaco, provando a fare insieme un lavoro di ascolto e coordinamento con le molte realtà cittadine. Per questo crediamo che sia importante una risposta anche da parte del Comune di Pisa e per questo chiediamo non solo che si dia seguito alle tante proposte ma che si riattivino subito gli organi di discussione. Ci aspettiamo perciò una risposta da parte della nostra comunità ma anche un nuovo forte segnale da parte dell'amministrazione comunale e dalla Regione per superare insieme questa difficile emergenza, di concerto con realtà e istituzioni cittadine.