Coronavirus, Lega Altopascio si mette a disposizione per distribuire le mascherine

Leggiamo con soddisfazione e commozione dalla pagina Facebook del Sindaco D'Ambrosio di alcune aziende altopascesi che hanno messo a disposizione migliaia di mascherine (o tessuto per comporle), per l'intera nostra popolazione. Ci uniamo ai doverosi ringraziamenti quindi al CZ STORE, a GIANNINO DISTRIBUZIONE, a PEUTEREY e a Daniela e Catia (le due sarte che le stanno preparando) e a tutte le associazioni che si occuperanno di distribuirle. In questo momento così drammatico per il nostro Paese crediamo che la politica debba fare la sua parte astenendosi da critiche che allorchè giuste, intralcerebbero i lavori di tutti gli addetti all'emergenza, primi tra tutti i Sindaci, uomini e donne in trincea spesso con pochissimi mezzi a disposizione. In quest'ottica di collaborazione la Lega di Altopascio vuole fare la sua parte, mettendo a disposizione del Sindaco e dei cittadini altopascesi i suoi militanti, per aiutare nella distribuzione delle mascherine, distribuzione che potrebbe così avvenire in maniera ancor più rapida. Attendiamo un cenno da parte del Sindaco al quale presentiamo anche formalmente, la piena disponibilità del nostro movimento locale. L'Italia ce la farà, Altopascio ce la farà...lavoriamo tutti insieme perchè questo possa avvenire nella maniera più rapida possibile, poi torneremo a litigare sulle vicende che a tutti noi stanno a cuore.

Fonte: Gruppo Lega Nord Altopascio

