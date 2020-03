Coronavirus, Pd Santa Maria a Monte: "Bene per le mascherine alle famiglie ma l'amministrazione faccia scelte funzionali"

L’ amministrazione di Santa Maria a Monte ha prelevato 15.000 € dal fondo di riserva, per poter acquistare 6000 mascherine da distribuire una per nucleo familiare. Il dispositivo è lavabile e riutilizzabile per più volte. 3000 € serviranno per sostenere nuclei familiari in difficoltà con buoni spesa e pacchi alimentari .

Certamente è una buona iniziativa, ma riteniamo che la situazione in questo momento e purtroppo in futuro, sia cosi grave da rendere i bisogni futuri decisamente più grandi, ragione per cui questa misura non può e non potrà assolutamente bastare. 15.000 euro sono poco più di un euro ad abitante .

Sollecitiamo l’amministrazione a farsi carico della gravità della situazione in cui siamo precipitati e ad attivarsi in scelte più funzionali ,oltre che sostanziali ,al supporto dei propri cittadini che ora si trovano e si troveranno in grave difficoltà.

Pertanto la invitiamo a rivedere gli impegni di bilancio, presi in momenti diversi da quelli attuali, prevedendone altri che vadano nel supporto alle famiglie, a coloro che hanno perso il lavoro, a coloro che la cui già fragile precarietà ha subito un duro colpo. Insomma chiediamo di annullare eventuali spese previste per eventi che in questo momento possono essere considerati superflui ,di posticipare impegni di spesa che in tempi normali potevano sembrare necessari e prevedere impegni finanziari di supporto alle famiglie ,impedendo che la disperazione della gente possa dilagare ,sfociando in azioni negative.

E’ importante pensare al momento attuale per garantire al massimo la salute e il contenimento del contagio (mascherine per tutti ), ma è importante anche che si pensi al dopo emergenza e alle situazioni in cui i nostri concittadini si verranno a trovare. L'amministrazione dovrà indirizzare le risorse per il sostegno alla popolazione e alle imprese del territorio, perché questi dovranno essere gli obiettivi primari del dopo emergenza e saranno per gli amministratori scelte obbligate che non lasceranno spazio ad altro .

Crediamo che la nostra amministrazione sia sensibile a questa immane problematica e diamo la nostra collaborazione per condividere iniziative, straordinarie e coraggiose, che vorrà adottare .

Fonte: Pd Santa Maria a Monte

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte