Coronavirus, salgono a 3 i decessi a Santa Croce sull'Arno

Salgono a 3 i decessi da coronavirus nel Comune di Santa Croce sull'Arno, nella giornata di sabato 28 marzo. Si tratta di un uomo di 87 anni.

Ad annunciarlo è il sindaco Giulia Deidda tramite la sua pagina facebook che come ogni sera aggiorna i cittadini: "Anche oggi, purtroppo, un nostro concittadino ci lascia. Santa Croce sull'Arno è in lutto per la terza volta per le conseguenze gravissime di Covid19. Questi momenti sono durissimi, perché dobbiamo provare a non lasciarci prendere dalla sconforto e resistere. Dobbiamo continuare a rispettare le regole e le raccomandazioni. Trovare le energie per dare forza a chi è scoraggiato o soffre un po' di più la solitudine, non chiudersi nel silenzio".

Sempre a Santa Croce, i tamponi positivi registrati oggi sono due, come riporta l'Asl Toscana Centro nel bollettino. "Restiamo a casa, proteggiamo il più possibile la nostra comunità"- ha concluso il sindaco Deidda.

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno