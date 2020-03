Coronavirus, 'Vorreiprendereiltreno' dona un monitor multiparametrico all'ospedale di Empoli

Durante l'emergenza Coronavirus molte sono le donazioni giunte agli ospedali e tra questi, anche al San Giuseppe di Empoli. Tra il materiale utile per il contenimento del virus e i molti pensieri rivolti a tutto il personale sanitario impegnato in questa lotta, anche #Vorreiprendereiltreno ha scelto di dare il proprio contributo.

La Onlus ha donato un monitor multi-parametrico modulare all'Ospedale di Empoli, per un costo di 3mila294 euro. Come riporta l'associazione "in tempo di Coronavirus, vogliamo comunque pensare al futuro dato che il virus, speriamo molto presto, ci lascerà… mentre le disabilità rimarranno.“Q3 BIOLIGHT” è infatti un monitor portatile configurabile a seconda delle necessità dei vari reparti ospedalieri, adatto per il monitoraggio dei parametri fisiologici di pazienti adulti, pediatrici e neonatali".

Un contributo quindi che da uno sguardo anche a quelle che saranno le prossime necessità: "Ancora una volta è grazie al vostro sostegno se abbiamo potuto fare la nostra parte" ha dichiarato infine la Onlus.