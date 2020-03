La nonna muore per Coronavirus, la madre è ricoverata: due fratellini piccoli restano in quarantena da soli

La nonna 80enne è morta per Coronavirus è morta giovedì scorso nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Arezzo, la madre, un'operatrice sanitaria, è ricoverata anch'essa, ma le sue condizioni sarebbero in miglioramento, mentre il padre non c'è. Così due fratellini piccoli, che vanno all'elementari, sono stati costretti all'isolamento sanitario, ma da soli. È successo a Montevarchi. A diventare tutore dei piccoli è lo stesso sindaco della città, Silvia Chiassai Martini. Immediata la risposta di solidarietà della cittadinanza e dei volontari che si sono attivati per aiutare i due piccoli: l'assistenza quotidiana ai due viene fatta da alcuni parenti, da persone della parrocchia che consegnano il cibo per pranzo, merenda e cena, e da volontari.Nel giardino di casa, inoltre, stazione un camper con un volontario di turno che è pronto ad intervenire in caso di emergenza. Un operatore parla con i due bambini facendoli affacciare al balcone. La madre sta avendo contatti con i figli attraverso videochiamate.

