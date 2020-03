Lacampagnadona: fiori agli operatori sanitari del reparto di Radioterapia Oncologica di Careggi

#Lacampagnadona. Si susseguono i gesti di solidarietà da parte delle aziende agricole della rete Coldiretti nei confronti di chi lavora nelle corsie degli ospedali. Non solo per curare le persone affette da coronavirus. Nell’ambito dell’iniziativa "Un fiore per un sorriso", gli infermieri e gli operatori sanitari del reparto di Radioterapia Oncologica di Careggi hanno ricevuto un omaggio per il loro lavoro in prima linea. “Una delle tante iniziative delle nostre aziende, in questa fase difficile per tutti –commenta Simone Ciampoli, direttore di Coldiretti Firenze-Pistoia-, per dare merito a chi più di altri è impegnato su tutto il territorio in questa emergenza sanitaria”. Un fiore per un sorriso" è un’iniziativa di Floramiata s.r.l, società agricola della rete Coldiretti.

Fonte: Coldiretti Toscana

