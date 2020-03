L'attività chirurgica non si ferma: interventi in service anche a Villa Fiorita

Non si ferma l'attività chirurgica nell'Azienda USL Toscana centro e tutti gli interventi urgenti e prioritari per i pazienti di Pistoia, Prato e anche Pescia continuano ad essere garantiti.

Gli interventi vengono svolti sia presso i presidi ospedalieri sia in service a Villa Fiorita, la casa di cura accreditata con la quale l'Azienda Sanitaria ha già in essere un rapporto di collaborazione per il centro di radioterapia e per i ricoveri di area medica.

" Buona parte delle urgenze la stiamo gestendo presso le loro sale operatorie con il nostro personale medico, attraverso un'organizzazione che è stata rapidissima grazie all'esperienza di questi ultimi anni, che ha visto nella nostra Azienda Sanitaria l'evoluzione di équipe chirurgiche integrate e attive in tutti i nostri presidi ospedalieri - ha spiegato il direttore del dipartimento delle specialistiche chirurgiche, il dottor Stefano Michelagnoli.

Sono le équipe chirurgiche coordinate da: Sandro Giannessi, Piergiuseppe Zampetti, Stefano Cantafio, Antonio Sarno, Giovanni Benelli che hanno effettuato gli interventi di chirurgia generale, ortopedia, traumatologia, otorinolaringoiatria presso la casa di cura Villa Fiorita

"Questa organizzazione ha consentito da un lato di dedicare le sale operatorie, principalmente del Santo Stefano e del San Jacopo alla cura dei pazienti affetti da Covid19, e dall'altro a continuare ad operare i pazienti per le patologie urgenti", -aggiunge Michelagnoli.

Ha funzionato bene in questi giorni anche la redistribuzione dei casi complessi nella rete ospedaliera (casi di Pistoia, per esempio sono stati operati a Pescia, a Borgo San Lorenzo, al San Giovanni di Dio) attraverso lo spostamento dei professionisti tutor dei casi, o nell'assegnazione ai chirurghi esperti degli ospedali.

In questa organizzazione è stato centrale il ruolo del responsabile di area Ortopedica aziendale dottor Benelli che ha coordinato il trasferimento dei pazienti e delle équipe ortopediche e del responsabile di area Chirurgica Generale dottor Giannessi che personalmente si è reso disponibile a seguire e operare i pazienti presso le sale operatorie disponibili nella rete aziendale.

