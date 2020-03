Marradi: rete 'sbloccata', è arrivato internet veloce

Internet veloce, sbloccata la situazione a Marradi. Lo rende noto il sindaco Tommaso Triberti con un post su facebook, dopo aver ricevuto conferma dall'assessore regionale Vittorio Bugli.

Un contenzioso tra Stato e Tim aveva portato a un'impasse in tutta Italia. Con il decreto “Cura Italia” sul Coronavirus e su pressione della Toscana è stata sbloccata l’attivazione dei cosiddetti armadi. Tra le aree interessate c'è anche Marradi. E il sindaco commenta positivamente: “Quando si sono iniziate a prendere le prime misure importanti chiedendo di incentivare lo smart working o lavoro da casa, ci siamo permessi di scrivere alla Regione Toscana della grande difficoltà in cui era il nostro comune, come molti altri in Toscana, non potendo disporre, nella maggior parte del territorio, di una linea internet efficace. Abbiamo scritto ricordando che il nostro comune era dotato in gran parte dell'infrastruttura in fibra, realizzata da Tim, ma bloccata per un contenzioso a seguito di una gara regionale che ha visto vincere un'azienda diversa. Essendo in ritardo i lavori, di fatto Marradi è al momento priva di connessione veloce. Abbiamo scritto non mettendo in discussione le ragioni legittime ma chiedendo una deroga visto il momento che ci trovavamo ad affrontare”.

La fibra di Tim a questo punto è attiva. “Ringrazio l'assessore regionale per l'impegno nel trovare una soluzione - afferma il sindaco Triberti -. Internet veloce è attivo sulla maggior parte del territorio comunale e in altre zone lo sarà a breve, e questo - aggiunge - potrà sicuramente agevolare chi lavora da casa o per gli uffici in remoto oltre che tutti i cittadini, che, lo ripeto, devono restare a casa. Non abbassiamo la guardia". Il sindaco invita a contattare l'operatore di telefonia per ulteriori informazioni.

Fonte: Comune di Marradi - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Marradi