Ha rubato alcune galline da un'azienda agricola di San Piero a Ponti, nel comune di Campi Bisenzio, poi le ha chiuse in auto per portarle via. È stato però sorpreso dai carabinieri prima che riuscisse nel suo intento. L'uomo, un 33enne residente a Pistoia, è stato quindi arrestato.

