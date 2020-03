La Chiesa entra nelle case grazie a Clivo Tv, canale 680. Domenica 29 marzo alle 10 in diretta tv e su questa pagina Facebook la Santa Messa da Santa Croce sull'Arno. Celebra don Donato Agostinelli con le suore del Monastero di Santa Cristiana. Un appuntamento per i tanti fedeli che vorrebbero assistere alla cerimonia ma che non potranno esserci fisicamente a causa delle restrizioni legate al rischio di contagio da Covid-19.

