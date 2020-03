Si apre lo sportello psicologico telefonico del Comune di Montespertoli

A partire da lunedì 30 marzo sarà attivo il servizio gratuito di supporto psicologico del Comune di Montespertoli rivolto a tutta la cittadinanza.

La linea sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 18:00 chiamando il numero 0571.600203 e avrà lo scopo di supportare i cittadini nella gestione e nel contenimento del malessere e dello stress legati alla situazione di isolamento e di ritiro sociale che stiamo vivendo.

Per urgenze, fuori dall'orario del servizio, è possibile contattare le linee di supporto psicologico Covid-19 attivate dall’Ordine degli Psicologi della Toscana ai numeri 055.3282200 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:30) e 331 6826935 (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19).

"Stiamo vivendo una situazione di portata straordinaria e dagli esiti difficilmente prevedibili in termini psicologici. Il Comune di Montespertoli, insieme all'Ordine degli Psicologi della Toscana e a tanti professionisti, vuole dare una risposta concreta ai bisogni dei cittadini e fare la sua parte. Nessuno dovrà essere lasciato solo."

Infine, poiché l'attuale lockdown nazionale per qualcuno può rappresentare un enorme rischio per la propria incolumità, l'Amministrazione Comunale ricorda alcuni numeri preziosi da contattare in caso di necessità. Tutti i numeri sono gratuiti e sono attivi h24 sette giorni su sette:

1522 numero antiviolenza e stalking - è disponibile anche la #app1522

0571.725156 telefono del Centro Aiuto Donna Lilith Empoli

335.1019810 whatsapp del Centro Aiuto Donna Lilith Empoli

1.96.96 linea di ascolto SOS - Il Telefono Azzurro Onlus

114 linea di emergenza SOS - Il Telefono Azzurro Onlus