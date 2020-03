Aggiornamenti da Castelfiorentino con il sindaco Falorni

Didattica a distanza e fondo di mutuo soccorso. Sono questi i temi principali affrontati ieri sera dal Sindaco Alessio Falorni nel corso della sua “diretta”, durante la quale non sono in ogni caso mancati gli aggiornamenti sulla situazione dei contagi nell’Empolese Valdelsa.

Partiamo proprio da questi ultimi.

SITUAZIONE CONTAGIATI – È emerso un nuovo caso positivo a Castelfiorentino, che tuttavia deriva da una quarantena pregressa. Si tratta di un elemento significativo, poiché non è il risultato di un “focolaio” aggiuntivo. Altre sette casi positivi sono emersi negli altri dieci comuni dell’Empolese Valdelsa, ripartiti come segue: 2 casi in più a Empoli, 3 a Fucecchio, 1 a Montespertoli e 1 a Vinci. Anche questi casi sono conseguenza dei tamponi fatti nei giorni precedenti.

DIDATTICA A DISTANZA – Collegamento telefonico con il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo, prof. Gerardo Di Fonzo. Il dirigente Di Fonzo ha ricordato che per implementare la didattica a distanza sono stati messi in campo diversi strumenti, con attività diversificate in base ai vari ordini di scuola. Scuola dell’infanzia: le maestre utilizzano soprattutto le chat di whatsapp, cercando di far sentire ai bambini la loro vicinanza con lettura di libri, tutorial, video registrazioni, link dedicati. Scuola primaria: didattica del registro elettronico, messaggistica Indaco. Scuola secondaria: google classroom, aule virtuali: quest’ultima consente di inviare materiale, interagire con gli studenti, svolgere videolezioni.

Di Fonzo non ha mancato di ricordare che viene dedicata un’attenzione specifica agli alunni disabili. Ha segnalato, inoltre, delle criticità, in parte riconducibili a preferenze individuali (nelle classi virtuali alcuni seguono soltanto alcune materie), in parte legate – e sono la maggiore – alla mancanza di strumenti tecnologici (non tutti hanno a casa il PC, ci sono pochi smartphone, ecc..). I soldi stanziati dal Ministero non sono ancora disponibili, devono essere assegnati alle scuole. L’Istituto Comprensivo dispone di una trentina di tablet, stanno valutando di metterli a disposizione in comodato a coloro che ne sono sprovvisti

FONDO MUTUO SOCCORSO PER IL SOSTEGNO SOCIALE – Collegamento con il Sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli. Illustra contenuti Fondo Mutuo Soccorso per le persone colpite dalla crisi economica, che sarà costituito dalle donazioni effettuate liberamente da singoli cittadini, associazioni, ecc…Le donazioni si possono fare alla Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa, Iban: IT20P0306937839100000300006, Causale: Donazione Covid-19. Stanno elaborando alcune misure, come l’erogazione di 500 euro alle famiglie in difficoltà per un massimo di tre mesi, contributi alle associazioni che distribuiscono generi alimentari a quelle bisognose, ecc..

CONTROLLI – Proseguono i controlli sul territorio comunale. Sono stati segnalati tre ragazzi che giocavano a basket sul campino di via Togliatti. Attenzione, perché scattano sanzioni pesanti.

DONAZIONI – Segnala le donazioni fatte dalle associazioni Orpheus, Giglio Rosso, e infine quella che riunisce gli Orti sociali (600 euro) che saranno destinate al Fondo di mutuo soccorso. Ha nuovamente ricordato le donazioni fatte dalla comunità cinese e musulmana. Ha speso parole di elogio nei confronti della comunità castellana, che sta reagendo compatta a questa emergenza, un fatto di cui essere orgogliosi, invitando i cittadini a continuare con la stessa determinazione, “Cerchiamo di essere caparbi e portare avanti questa battaglia nel rispetto di coloro che stanno negli ospedali e la portano avanti in prima linea” Ha infine concluso la sua “diretta” riprendendo le parole di Papa Francesco, un messaggio entrato nel cuore di credenti e non credenti. “Nessuno si salva da solo, ne usciamo soltanto insieme”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

