Al via i lavori al distretto sanitario di Casalguidi

Da lunedì prossimo (30 marzo) al via i lavori al distretto di Casalguidi (comune di Serravalle Pistoiese). Gli interventi riguardano la sostituzione ed il rinnovamento degli impianti di riscaldamento e refrigerazione, così da migliorare il comfort per utenti ed operatori in ogni stagione. L'azienda si scusa con gli utenti residenti nella zona per il momentaneo disagio, che non comporterà comunque l’interruzione dei servizi.

Fonte: Asl Toscana Centro

