Buoni alimentari, FdI Ponsacco lancia 4 principi per la distribuzione

Fratelli d'Italia, coordinamento di Ponsacco, a seguito dell'emanazione dell'ultimo decreto governativo sui buoni alimentari fa appello al Comune di Ponsacco perché nell'esecuzione dei compiti assegnati dalla legge tenga conto dei seguenti principi:

1) emettere un avviso per la raccolta delle adesioni esclusivamente in forma telematica e tramite affissioni per evitare i rischi del contagio per i cittadini e il personale comunale (senza aprire uffici al pubblico o creare file), oltre che per avvicinare il più ampio numero di cittadini bisognosi;

2) emettere unicamente buoni acquisto nominativi e non cedibili per le finalità stabilite dalla legge, limitatamente agli esercizi commerciali (grande distribuzione organizzata ed esercizi di vicinato) del territorio comunale di Ponsacco;

3) individuare forme alternative di distribuzione alimentare per categorie deboli di assistiti e per destinatari di particolari regimi di alimentazione, dati da condizioni precarie di salute;

4) rendere pubblica la cifra complessiva stanziata, il numero di buoni emessi e quelli distribuiti, i criteri adottati per la distribuzione, le modalità di distribuzione individuate con piena sicurezza di tutto il personale coinvolto, gli eventuali pasti erogati con la relativa cadenza.

Fonte: Fratelli d'Italia Ponsacco

